Kids’ Choice Awards, Kid Cudi e Jack Harlow i performer dello show

Nickelodeon ha annunciato i due performer che si esibiranno sul palco della 35esima edizione dei Kids’ Choice Award 2022, che premia il meglio della tv, del cinema, della musica e dei social votato dai ragazzi: Kid Cudi, vincitore del Grammy Award e artista discografico multiplatino, eseguirà un medley del suo nuovo singolo Stars in the Sky e il grande successo Pursuit of Happiness, e Jack Harlow, il rapper più nominato ai Grammy Award nonché uno degli artisti più in voga della musica attuale, che si esibirà con uno spettacolo sensazionale.

“Non riesco a credere che alla mia età andrò ai Kids’ Choice Awards! Sono cresciuto amando Nickelodeon ed è sempre stato un mio sogno parteciparci. Non vedo l’ora di esibirmi con il mio nuovo singolo Stars in the Sky, insieme a un medley speciale dedicato a tutti i sognatori là fuori che potrebbero avere difficoltà nella vita. Il mio sostegno va a loro!“, ha dichiarato Kid Cudi. Entusiasmo condiviso anche da Jack Harlow, che ha detto: “Sono cresciuto con Nickelodeon, quindi essere nominato ed esibirmi ai Kids’ Choice Awards è pazzesco. Spero di essere inondato di slime!” L’attrice Miranda Cosgrove (iCarly) e la superstar della NFL Rob Gronkowski saranno i conduttori dell’evento più verde dell’anno“.

QUANDO E DOVE SEGUIRE LA CERIMONIA DI PREMIZIONE

Lo show si terrà in America sabato 9 aprile ma sarà visibile in Italia con tre messe in onda speciali: da mercoledì 13 aprile alle 20:00 in anteprima su Sky on demand, venerdì 15 aprile alle 20:00 su Nickelodeon (canale Sky 605) e sabato 16 aprile alle 20:00 su Super! (canale 47 del DTT e di tivusat e sul 625 di Sky).