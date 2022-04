Juve-Inter, l’esibizione di Gaia e Kateryna Pavlenko lascia tutti senza parole – VIDEO

“Imagine there’s no countries It isn’t hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living life in peace…You may say I’m a dreamer But I’m not the only one I hope someday you’ll join us And the world will be as one“. Parole di pace messe in musica dal grande John Lennon nel 1971, dopo lo scioglimento dei Beatles. Parole che ieri, prima del big match Juventus-Inter, hanno rimbombato potentemente nello Juventus Stadium con l’esibizione da brividi di Gaia e la cantante Ucraina. Le due cantanti hanno unito le loro voci in Imagine a sostegno della popolazione ucraina, duramente colpita dall’attacco della Russia. In segno di solidarietà la Lega Serie A e i venti Club associati si sono attivati, immediatamente dopo l’inizio del conflitto russo-ucraino, con iniziative a sostegno della popolazione civile. A partire dalla 31esima Giornata della Serie A TIM 2021/2022, tutti i Capitani scenderanno in campo indossando la fascia con la scritta Peace, per mandare in tutto il mondo un segno di pace.

IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE