Netflix e Sony verso lo stop dei film con Will Smith

Non si mette per niente bene per Will Smith. Dopo lo schiaffo a Chris Rock sul palco della notte degli Oscar e le dimissioni dall’Academy, Netflix, secondo quanto si legge su Variety, sta allentando le lavorazioni di Fast and Loose, film con protagonista Smith: sembra che la ricerca del regista sia stata fermata e ancora non sappiamo se cercherà un nuovo attore per il ruolo principale.

E ancora, Smith dovrebbe debuttare su Apple Tv+ con Emancipation, un dramma sulla schiavitù. Non c’è ancora una data di uscita e la piattaforma non si è espressa sulla vicenda. Sony, invece, ha bloccato la lavorazione di Bad Boys 4.