David 67: tra i candidati Filippo Scotti, Aurora Giovinazzo e Pietro Castellitto

Il grande cinema italiano torna in presenza in una serata all’insegna della leggerezza e della ripartenza, senza dimenticare la guerra in Ucraina, negli iconici studi di Cinecittà. Il 3 maggio, in diretta su Rai1, va in scena la 67esima edizione dei premi David di Donatello. Alla conduzione Carlo Conti. Dopo sei edizioni da solo al timone della cerimonia, per la sua settima volta sarà accompagnato da Drusilla Foer. “Prepareremo poco, andremo ‘a braccio’ per rendere la serata più fluida, divertente. Spero che questo evento stimoli i telespettatori a tornare al cinema“, ha detto Conti, alla conferenza stampa virtuale di presentazione dei David 67. Dopo l’incredibile successo sul palco del Festival di Sanremo, Drusilla torna su Rai1 di nuovo in veste di co-conduttrice. “Spero che le sale si riempiano di nuovo. Noi tutti ci meritiamo di fruire del cinema, grande forma di espressione e di civiltà“, ha detto Foer.

È STATA LA MANO DI DIO E FREAKS OUT I PIÙ NOMINATI

I più nominati di questa edizione sono ‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino e ‘Freaks Out’ di Gabriele Mainetti, entrambi con 16 candidature. Tra queste, Miglior film e Miglior regia. Statuette che dovranno contendersi con ‘Ariaferma’ di Leonardo Di Costanzo (11 nomination), ‘Ennio’ di Giuseppe Tornatore (6) e ‘Qui rido io’ di Mario Martone (14).

Nella categoria Miglior attore protagonista ci sono Elio Germano per ‘America Latina’ (3), Silvio Orlando per ‘Ariaferma’, Filippo Scotti per ‘È stata la mano di Dio’, Franz Rogowski per ‘Freaks Out’ e Toni Servillo per ‘Qui rido io’. Le candidate a Miglior attrice protagonista, invece, sono: Swamy Rotolo per ‘A Chiara’ (6), Miriam Leone per ‘Diabolik’ (11), Aurora Giovinazzo per ‘Freaks Out’, Rosa Palasciano per ‘Giulia’ e Maria Nazionale per ‘Qui rido io’. E ancora, gli attori non protagonisti in lizza sono: Fabrizio Ferracane per ‘Ariaferma’, Valerio Mastandrea per ‘Diabolik’, Toni Servillo per ‘È stata la mano di Dio’, Pietro Castellitto per ‘Freaks Out’ ed Eduardo Scarpetta per ‘Qui rido io’. Le attrici non protagoniste, invece, sono: Teresa Saponangelo e Luisa Ranieri per ‘È stata la mano di Dio’, Susy Del Giudice per ‘I fratelli De Filippo’ (6), Vanessa Scalera per ‘L’arminuta’ (3) e Cristiana Dell’Anna per ‘Qui rido io’.

TUTTE LE CANDIDATURE

MIGLIOR FILM

Ariaferma di Leonardo DI COSTANZO

È stata la mano di Dio di Paolo SORRENTINO

Ennio di Giuseppe TORNATORE

Freaks Out di Gabriele MAINETTI

Qui rido io di Mario MARTONE

MIGLIOR REGIA

Ariaferma Leonardo DI COSTANZO

È stata la mano di Dio Paolo SORRENTINO

Ennio Giuseppe TORNATORE

Freaks Out Gabriele MAINETTI

Qui rido io Mario MARTONE

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA

Il cattivo poeta Gianluca JODICE

Maternal Maura DELPERO

Piccolo corpo Laura SAMANI

Re Granchio Alessio RIGO DE RIGHI, Matteo ZOPPIS

Una femmina Francesco COSTABILE

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

A Chiara

Ariaferma

È stata la mano

Freaks Out

Qui rido io

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Diabolik

L’arminuta

La scuola cattolica

La terra dei figli

Tre piani

Una femmina

MIGLIOR PRODUTTORE

A Chiara

Ariaferma

È stata la mano

Freaks Out

Qui rido io

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

A Chiara – Swamy ROTOLO

Diabolik – Miriam LEONE

Freaks Out – Aurora GIOVINAZZO

Giulia – Rosa PALASCIANO

Qui rido io – Maria NAZIONALE

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

America Latina – Elio GERMANO

Ariaferma – Silvio ORLANDO

È stata la mano di Dio – Filippo SCOTTI

Freaks Out – Franz ROGOWSKI

Qui rido io – Toni SERVILLO

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

È stata la mano di Dio – Luisa RANIERI

È stata la mano di Dio – Teresa SAPONANGELO

I fratelli De Filippo – Susy DEL GIUDICE

L’arminuta – Vanessa SCALERA

Qui rido io – Cristiana DELL’ANNA

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Ariaferma – Fabrizio FERRACANE

Diabolik – Valerio MASTANDREA

È stata la mano di Dio – Toni SERVILLO

Freaks Out – Pietro CASTELLITTO

Qui rido io – Eduardo SCARPETTA

MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

America Latina – Paolo CARNERA

Ariaferma Luca BIGAZZI

È stata la mano di Dio Daria D’ANTONIO

Freaks Out Michele D’ATTANASIO

Qui rido io Renato BERTA

MIGLIORE COMPOSITORE

A Chiara – Dan ROMER, Benh ZEITLIN

America Latina – VERDENA

Ariaferma – Pasquale SCIALÒ

Diabolik – PIVIO & Aldo DE SCALZI

Freaks Out – Michele BRAGA, Gabriele MAINETTI

I fratelli De Filippo – Nicola PIOVANI

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

Diabolik – LA PROFONDITÀ DEGLI ABISSI (Musica, testi e interpretazione di Manuel AGNELLI)

I fratelli De Filippo – FACCIO 'A POLKA (Musica di Nicola PIOVANI; Testi di: Nicola PIOVANI, Dodo GAGLIARDE

Interpretata da: Anna FERRAIOLI RAVEL

L’arminuta Titolo: JUST YOU

Musica e testi di: Giuliano TAVIANI, Carmelo

TRAVIA

Interpretata da: Marianna TRAVIA

Marilyn ha gli occhi neri Titolo: NEI TUOI OCCHI

Musica di: Francesca MICHIELIN, Andrea FARRI

Testi e interpretazione di: Francesca MICHIELIN

Piccolo corpo Titolo: PICCOLO CORPO

Musica di: Fredrika STAHL

Testi di: Laura SAMANI

Interpretata da: Celeste CESCUTTI, CORO

POPOLARE

MIGLIORE SCENOGRAFIA

Ariaferma

Diabolik

È stata la mano di Dio

Freaks Out

Qui rido io

MIGLIORI COSTUMI

Diabolik

È stata la mano di Dio

Freaks Out

I fratelli De Filippo

Qui rido io

MIGLIOR TRUCCO

Diabolik

È stata la mano di Dio

Freaks Out

I fratelli De Filippo

Qui rido io

MIGLIOR ACCONCIATURA

7 donne e un mistero

A Chiara

Diabolik

Freaks Out

I fratelli De Filippo

MIGLIORE MONTAGGIO

A Chiara – Affonso GONÇALVES

Ariaferma – Carlotta CRISTIANI

È stata la mano di Dio – Cristiano TRAVAGLIOLI

Ennio – Massimo QUAGLIA, Annalisa SCHILLACI

Qui rido io – Jacopo QUADRI

MIGLIOR SUONO

Ariaferma

È stata la mano di Dio

Ennio

Freaks Out

Qui rido io

MIGLIORI EFFETTI VISIVI – VFX

A Classic Horror Story – Nuccio CANINO

Diabolik – Simone SILVESTRI

È stata la mano di Dio – Rodolfo MIGLIARI

Freaks Out – Stefano LEONI

La terra dei figli – Rodolfo MIGLIARI, Roberto SABA

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Atlantide di Yuri ANCARANI

Ennio di Giuseppe TORNATORE

Futura di Pietro MARCELLO, Francesco MUNZI, Alice ROHRWACHER

Marx può aspettare di Marco BELLOCCHIO

Onde radicali di Gianfranco PANNONE

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Belfast di Kenneth Branagh

Don’t Look Up di Adam McKay

Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi

Dune di Denis Villeneuve

Il Potere del Cane di Jane Campion

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Diorama di Camilla CARÈ

L’ultimo spegne la luce di Tommaso SANTAMBROGIO

Maestrale di Nico BONOMOLO

Notte romana di Valerio FERRARA

Pilgrims di Farnoosh SAMADI e Ali ASGARI

DAVID GIOVANI

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto di Riccardo MILANI

Diabolik dei MANETTI BROS.

È stata la mano di Dio di Paolo SORRENTINO

Ennio di Giuseppe TORNATORE

Freaks Out di Gabriele MAINETTI