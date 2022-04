Kanye West cancellato dal Coachella

Kanye West è stato cancellato da Coachella Valley Music and Arts Festival. Il rapper sarebbe dovuto salire sul palco di uno dei più importanti festival musicali d’America, in veste di headliner e insieme a Travis Scott, il 17 e il 24 aprile. Non sono ancora chiari i motivi della sua assenza. La decisione di West non stupisce, dopo che i Grammy Award non gli hanno permesso di esibirsi sul palco a seguito del suo “preoccupante” comportamento nei confronti dell’ex moglie Kim Kardashian e del suo attuale fidanzato Pete Davidson. Senza dimenticare le offese razziste nei confronti dell’attore Trevor Noah.

Sul palco del festival – in programma per due fine settimana, dal 15 al 17 aprile e dal 22 al 24 aprile – vedremo sicuramente alternarsi Doja Cat, Finneas, Harry Styles (prima volta al Coachella), Billie Eilish e i nostri Maneskin.