Tommaso Zorzi alla conduzione di due nuovi show

“Mi aspettano mesi di fuoco ma sono felice“. Queste le parole di Tommaso Zorzi dopo l’annuncio di BBC Studios, che lo ha scelto per condurre le versioni italiane di The Great British Sewing Bee (qui con il nome di Tailor Made – Chi ha la stoffa?) e This is MY House (qui con il nome Questa è casa mia), in arrivo prossimamente su Real Time e Discovery Italia. Un altro grande traguardo arriva per il vincitore del Grande Fratello Vip 5, scrittore e conduttore, che si è detto felicissimo per le novità e per il ritorno alla conduzione di Drage Race Italia:

“Devo ringraziare Real Time e Discovery per questa opportunità enorme che mi stanno dando. Non vedo l’ora di parlarvi dei format perché sono fighissimi. Per ora ci godiamo queste notizie, poi ve ne parlerò. Per quelli che se lo stanno chiedendo. Sì, anche Drag Race Italia, quindi mi aspettano dei mesi di fuoco. Non vedo l’ora, sono veramente felice“, ha detto Tommaso su Instagram.