Blanco canta “Brividi” in tour e fa impazzire i fan di Padova

È partito dal Geox di Padova il “Blu celeste tour” di Blanco, la serie di date tutte sold out che vedranno l’artista protagonista in tutta Italia nelle prossime settimane. Il cantautore si è esibito con i pezzi del suo disco, “Blu Celeste”, ma ha anche regalato una sorpresa: una versione tutta sua di “Brividi”, senza (almeno dal vivo) Mahmood. Con indosso un reggiseno, rigorosamente lanciato da una fan, e in bici, l’artista – al secolo Riccardo Fabbriconi – ha cantato il pezzo che il 14 maggio gareggerà a Torino all’Eurovision Song Contest. La folla è andata ovviamente in delirio e su YouTube il video continua a fare click.