Stash dei The Kolors papà bis: l’annuncio sui social

Una nuova emozione per Stash. Il frontman dei The Kolors ha annunciato sui social di aspettare il secondo figlio dalla compagna Giulia Belmonte.

Il cantante, attualmente impegnato come giudice di Amici 21, ha condiviso su Instagram lo scatto in bianco e nero di una chitarra, tra le cui corde spicca l’immagine di un’ecografia.

“E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie.

Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!”.

Stash è già papà di Grace, la sua prima figlia avuta nel dicembre 2020 dalla compagna Giulia Belmonte, giornalista e influencer con oltre 200 mila follower su Instagram.