Carl Brave torna live: le date del tour estivo

Un viaggio che attraverserà da nord a sud il nostro Paese toccando alcuni dei palchi più suggestivi dell’estate. Carl Brave, artista e produttore multiplatino, torna live con una serie di appuntamenti nei più importanti festival italiani.

Si parte il 15 luglio con l’atteso ritorno al Rock In Roma che lo aveva già visto esibirsi davanti a oltre 25.000 persone. Il tour si concluderà il 9 settembre a Villa Bellini a Catania.

I biglietti per la nuova tournée di Carl Brave, prodotta e organizzata da Francesco Barbaro di OTR Live, sono disponibili in tutti i punti vendita abituali e su ticketone.it.

Carl Brave, le date del tour estivo 15 luglio – Rock in Roma – Roma

20 luglio – Sonic Park Stupinigi 2022 – Nichelino (TO)

21 luglio – Carroponte – Sesto San Giovanni (MI)

6 agosto – Arena della Marca – Treviso

11 agosto – Parco Gondar – Gallipoli (LE)

26 agosto – Arena del Lago – Modena

8 settembre – Piccolo Parco Urbano – Bagheria (PA)

9 settembre – Villa Bellini – Catania