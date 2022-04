Swedish House Mafia e The Weeknd sostituiscono Kanye West al Coachella

È ufficiale. Swedish House Mafia e The Weeknd sostituiscono Kanye West come headliner al Coachella. Il gruppo e il cantautore canadese si esibiranno nelle giornate del 17 e del 24 aprile.

Perché non ci sarà Kanye West?

Non sono ancora chiari i motivi dell’esclusione del rapper di “Donda” ma il comportamento recente dell’artista nei confronti Pete Davidson, compagno dell’ex Kim Kardashian, non ha giovato. West è stato anche destituito del suo ruolo di performer agli ultimi Grammy Awards.

L’esibizione nelle serate dei Måneskin

Non è la prima volta che The Weekd sale sul palco del Coachella e sicuramente darà spettacolo. Oggi è stato lui stesso a pubblicare la locandina del festival che vedrà sul palco artisti del calibro di Harry Styles, Billie Eilish, Doja Cat e i nostri Måneskin. Il gruppo si esibirà proprio nelle giornate che vedono come headliner la popstar canadese.