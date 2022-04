Soleil Sorge accusata di truffa milionaria: lo scherzo de Le Iene

Truffa da 5 milioni di euro in criptovalute, gangster, carabinieri e Interpol. Non è la trama di un film, ma lo scherzo de Le Iene a Soleil Sorge.

Protagonista del Grande Fratello Vip 6, la modella è stata la nuova vittima di Nicolò De Devitiis, che con l’aiuto di Dayane Mello, ha architettato una beffa in stile crime movie.

Lo scherzo de Le Iene a Soleil Sorge

Tutto inizia quando Dayane presenta a Soleil un suo nuovo amico misterioso, tale Marco.

Il ragazzo la rincontra ‘casualmente’ poco prima della sua partenza per Milano, e le lascia una busta con dentro dei babà per Dayane.

Da qui inizia il dramma.

Prima i carabinieri, poi l’Interpol, fermano la macchina di Soleil. Dopo una perquisizione viene trovata una chiavetta USB nascosta tra i babà.

Il viaggio di Soleil prosegue, ma quando la storia sembra finita, dei tipi loschi fermano la sua auto, anche loro in cerca di qualcosa nella busta.

Arrivata a Milano, Soleil sale a casa del suo amico Alberto, anche lui complice de Le Iene, e gli racconta quanto accaduto.

Il giorno dopo, dopo uno shooting fotografico, Alberto le dice di aver incontrato il misterioso Marco.

Nel frattempo, riceve una chiamata dal suo agente, Ricky Palazzolo, che le dice che è stata accusata di truffa.

Marco si presenta davanti a Sole, spiegandole che in quella chiavetta c’erano dei dati di una criptovaluta, affermando di avere usato la sua immagine per “attirare polli”.

La truffa finisce su Biccy (complice dello scherzo) e il manager di Soleil le propone di chiamare Le Iene per smascherare il vero truffatore.

Arrivano Le Iene ma Marco riesce a scappare. Soleil lo bracca, ma Le Iene lo lasciano andare e danno responsabilità della truffa alla modella.

Finalmente, è il momento della verità: “Soleil era tutto uno scherzo de Le Iene!”