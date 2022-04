Belen conferma la storia con Stefano De Martino a Le Iene

Ormai non sembrano esserci più dubbi. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme. Ora a confermare è la stessa dagli showgirl dagli schermi de Le Iene. Nella puntata andata in onda ieri sera, durante lo spazio dedicato alle domande dai social, una fan ha chiesto: “De Martino è come il vino buono che invecchiando migliora, me lo fai assaggiare?”.

Belen e Stefano sono tornati insieme

La showgirl non si è tirata indietro e ha risposto senza problemi: “Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta”.

Belen e Stefano sono tornati insieme: le foto in famiglia

Finora a parlare erano state le foto dei paparazzi: più volte la coppia è stata beccata in giro per Milano o serena a godersi un weekend fuori porta. Questa settimana è nuovamente Chi a pubblicare degli scatti inediti. Belen e Stefano, nelle immagini, sono al parco insieme al figlio Santiago e Luna Marì, la bimba che l’argentina ha avuto da Antonino Spinalbanese.