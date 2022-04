Hai 18 anni? Rispondi a un quiz e vinci un biglietto gratis per viaggiare in Europa

“Oggi 7 aprile alle ore 12 e fino al 21 aprile 2022, sempre alle ore 12, se sei nata o nato tra l’1 luglio 2003 e il 30 giugno 2004, avrai la possibilità di inviare la tua domanda per viaggiare in Europa gratis! Troverai il modulo per l’adesione su questa pagina https://europa.eu/youth/discovereu_it. Visitala subito anche per trovare tante informazioni utili e le condizioni generali”. Queste le parole della ministra per le politiche giovanili, Fabiana Dadone, su Facebook.

“Parliamo- spiega- di 70mila biglietti che la Commissione Europea vuole mettere a disposizione dei fortunati maggiorenni. Lo scopo è far vivere ai giovani un’esperienza di vita in un contesto informale, promuovendo il senso di appartenenza all’Unione Europea e conoscerne cultura, popoli e storia. L’Europa è culla di pace, cultura e speranza per milioni di ragazze e ragazzi europei e la più grande conquista del nostro continente è proprio la libertà di movimento. Vincere uno dei 70mila biglietti è semplice, basterà soltanto rispondere a un quiz a scelta multipla sull’Unione europea, sulle iniziative promosse in favore dei giovani e sulle priorità politiche”.

I giovani premiati potranno viaggiare grazie a “DiscoverEU”: come si legge sulla pagina tematica, si tratta di “un’azione del programma Erasmus+ che ti offre l’opportunità di scoprire l’Europa attraverso esperienze di apprendimento”. Come si viaggerà? “Ti sposterai principalmente in treno (sono previste eccezioni per consentire di partecipare a coloro che vivono su isole o in zone remote), scoprendo i paesaggi mozzafiato d’Europa e la sua varietà di piccole e grandi città”. I candidati otterranno un pass di viaggio: il tour può avere una durata minima di un giorno e massima di 30 giorni, a partire dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.