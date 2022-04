Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, intervista di coppia a R101

Momento ‘casa Prelemi’ a ‘Procediamo’, il programma di R101 condotto da Fernando Proce con la cantante Regina e la showgirl Sabrina ‘Bambi’.

Ospiti della puntata di giovedì 7 aprile Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, protagonisti di una frizzante intervista di coppia.

Tante le domande a cui Giulia e Pier hanno risposto.

“Come vi relazionate con la gelosia?”, chiede Fernando Proce.

“Non gli do modo di essere geloso”, afferma Giulia, che prosegue, “Io non sono gelosa!”.

Ma l’espressione di Pierpaolo dice altro…

Non mancano poi momenti di divertimento, con le imitazioni di Pierpaolo, che torna a vestire i panni di Costanzo, e gli Happy Bday by Prelemi.

Gli Happy Bday di oggi con Giulia e Pierpaolo. Sto morendo dalle risate #r101 #prelemi pic.twitter.com/HrZYRDXD1S — Sabrina P. (@SabrinaPrelemi) April 7, 2022

Monogamia aperta?

“Noi chiusi siamo!” scherza Pierpaolo.

“Siamo insieme da 15 mesi, tu dici che tra qualche mesetto…?” risponde Giulia.

Tra una risata e l’altra, però, si parla anche di un argomento serio.

Per il suo compleanno Giulia ha organizzato insieme a Pierpaolo una raccolta fondi in aiuto dell’Ucraina.

“Anziché che ricevere regali ho chiesto di donare per comprare un ecografo per i bambini in Ucraina. Non possiamo fermare la guerra, ma possiamo salvare la vita di qualche bambino. Contiamo su di voi!”.

Puoi riascoltare l’intervista ai Prelemi sul sito di R101.

Ricordiamo che Pierpaolo fa parte del cast di Procediamo, in cui partecipa ogni venerdì dalle 11 alle 12.