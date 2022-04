The Wilds 2, rilasciato il trailer della seconda stagione – VIDEO

Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione dell’attesissima serie young-adult The Wilds. Tutti gli 8 episodi della serie Original saranno disponibili da venerdì 6 maggio in esclusiva sulla piattaforma di Amazon in più di 240 Paesi e territori nel mondo.

LA STORIA

Il trailer ci mostra i pericoli sempre più grandi che le ragazze affronteranno durante il loro soggiorno forzato nell’isola misteriosa, ed è anche possibile vedere chi è parte dell’esperimento fin dall’inizio: un gruppo di ragazzi. Nella seconda stagione la sopravvivenza continua ad essere l’unica preoccupazione del gruppo di adolescenti bloccate su un’isola deserta, dopo l’esplosiva scoperta che quello che stanno vivendo è in realtà un elaborato esperimento sociale. La nuova stagione aumenta di pathos svelando che non sono solo le ragazze ad essere studiate ma c’è un nuovo gruppo di soggetti: un’isola di soli ragazzi adolescenti, anche loro alle prese con la lotta per la sopravvivenza sotto lo sguardo vigile del “burattinaio” di questo esperimento.

IL TRAILER

Sarah Streicher è creatrice ed executive producer di The Wilds al fianco della showrunner ed executive producer Amy Harris. Anche la compianta Jamie Tarses di FanFare, Dylan Clark e Brian Williams di Dylan Clark Productions sono qui executive producer. La serie è co-prodotta da Amazon Studios e ABC Signature, parte di Disney Television Studios.