sangiovanni pubblica ‘Cadere Volare’ e ci conquista – RECENSIONE

Il nuovo disco di sangiovanni è finalmente su tutte le piattaforme. Il cantautore pubblica oggi per Sugar il suo atteso progetto, ‘Cadere volare’. Una collezione di 12 tracce, anticipate dal singolo sanremese “Farfalle” e dall’ultimo “Cielo dammi la luna”.

Se con il precedente ep omonimo sangio si era presentato come giovane promessa del pop nostrano, con questo lavoro l’artista classe 2003 si abbandona completamente ai suoi fan regalando un viaggio sincero nella sua quotidianità. Il successo che scoppia all’improvviso, l’ansia, la gioia, le attenzioni quasi ossessive sui social e sui giornali, l’amore: quello per Giulia Stabile, musa dei brani.

È un doppio binario quello che il 19enne percorre ogni giorno in una montagna russa di emozioni condite dalle produzioni stellari di nomi come quelli di Dardust, Takagi & Keta, Zef, Valerio Bulla, Bias e Merk & Kremont.

cadere volare che gente siamo farfalle cortocircuito sigarette alla menta cielo dammi la luna perderci (forti) amica mia duedinotte parolacce titanic se mi aiuti

“Cadere volare”, così, racconta di cose belle e cose che lo sono state meno. sangio, però, di quest’ultime ne ha fatto tesoro e ce lo dice più volte: se non fosse caduto, non avrebbe potuto volare.

La carta della sincerità, filo conduttore dei 12 brani (che ha il suo exploit in ‘che gente siamo’), è sicuramente il primo punto a favore di questo progetto che porta sangiovanni a un livello successivo: alla maturità di un ragazzo che oggi affronta la vita con uno sguardo nuovo.

Cartina di tornasole i testi, personali ma allo stesso tempo facili da ricordare già dal primo ascolto. Il potenziale per più di una hit radiofonica c’è, anche se l’immediatezza di ‘farfalle’ è difficile da replicare nelle restanti 11 canzoni. Dall’ascolto di questo disco, però, siamo sicuri che questo non era l’obiettivo primario da raggiungere per sangiovanni.

Tra i pezzi più riusciti: “cadere volare”, “cielo dammi la luna”, “sigarette alla menta”, “cortocircuito”, “perderci (forti)” e “duedinotte”.

Riascoltate questo disco più volte perché è decisamente il perfetto biglietto da visita del nuovo sangiovanni, antipasto che ci fa desiderare di conoscere ancora di più ciò che sarà il futuro di questo ragazzo.