Lizzo lancia Yitti, la nuova linea shapeware pensata per le tutte le forme

Lizzo si fa paladina del ‘bodypositive’ e lancia la sua prima linea di intimo per taglie grandi. Stufa di vedere modelli “restrittivi, che nessuno voleva indossare”, la cantante ha così deciso di creare lei stessa una collezione che andasse bene a tutte. Ecco come nasce ‘Yitti‘ (è il suo nomignolo da bambina), la linea shapeware targata Lizzo, in collaborazione con Fabletics, disponibile dalla taglia XS alla 6XL.

Il messaggio veicolato attraverso la collezione, disponibile dal 12 aprile, è quello di amare se stessi e il proprio corpo, di qualsiasi forma esso sia. I nuovi capi possono essere indossati da soli o sotto i vestiti: la parola d’ordine è comodità. I pezzi sono costituiti per il 65% da fibre riciclate. Tre le collezioni: Mesh me, che comprende lingerie e modelli a rete, Nearly Naked, capi comodi senza cuciture e Major Label composta da abbigliamento casual con felpe e leggins.

‘Yitti’, è caratterizzata da colori ‘vistosi’ e audaci come giallo, rosso e blu. A presentare la nuova collezione è stata la stessa Lizzo, che ha indossato i capi e mostrato come stanno con le sue forme.