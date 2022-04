Addio Fujiko A. Fujio: è morto il papà di ‘Doraemon’

È morto a 88 anni Fujiko A. Fujio, uno dei mangaka più influenti e popolari della cultura giapponese. L’artista è stato trovato privo di vita nella sua casa a Kawasaki il 7 aprile.

Vero nome Motoo Abiko, Fujiko A. Fujio aveva formato con il collega Hiroshi Fujimoto (nome d’arte Fujiko F. Fujio) il duo Fujiko Fujio, che per un periodo lungo oltre 30 anni ha realizzato alcuni dei manga più conosciuti a livello mondiale.

Tra questi, ‘Carletto il principe dei mostri’ (Kaibutsu-kun), ‘Nino, il mio amico ninja’ (Ninja Hattori-kun), ma soprattutto ‘Doraemon’, il popolare gatto robot oggi riconosciuto come icona della cultura giapponese.

La coppia Fujiko Fujio, formatasi nel 1951, si è sciolta definitivamente nel 1987, per “differenze creative”.

I due autori presero da quel momento in poi strade diverse, concentrandosi su lavori da solisti.