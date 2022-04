Fedez dona un furgone isotermico alla Croce Rossa: “Domani il primo viaggio in Ucraina”

Lo aveva annunciato nel periodo più duro della sua vita, la scoperta della malattia, eppure, invece di pensare solo a se stesso (come avrebbero fatto in molti), Fedez ha mantenuto quella promessa. In un post pubblicato su Instagram, il rapper ha fatto sapere che il furgone isotermico per il trasporto dei medicinali, donato dalla sua fondazione alla Croce Rossa italiana, è pronto a fare la sua prima consegna di 400 scatole di insulina per aiutare i più fragili in Ucraina.

Un gesto generoso, che si va ad aggiungere agli altri che Fedez e sua moglie hanno compiuto negli ultimi anni. La stessa Chiara Ferragni, sfruttando la sua grande popolarità, i primi di marzo aveva invitato i follower a sostenere la Croce Rossa italiana: “Fate la differenza per la popolazione Ucraina anche con una piccola donazione. Io ho deciso di sostenere le azioni concrete di crocerossaitaliana: supportateli anche voi, ogni piccolo gesto è un aiuto concreto”, aveva detto in quell’occasione.