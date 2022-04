sangiovanni: “Ora assomiglio a Rudy Zerbi”. Il prof approva il nuovo look

sangiovanni ha dato il via a una nuova era: quella di “Cadere Volare”, il suo nuovo disco sulle piattaforme da ieri. E quando si apre un nuovo capitolo, spesso, a cambiare è anche il look. Il cantautore ha rasato a zero la chioma caratteristica che ha sfoggiato sin dagli inizi ad Amici 20.

Una ripartenza, per raccontare con sincerità la sua quotidianità di 19enne che vive un successo senza precedenti.

Il cantautore, in una recente intervista a Billboard Italia, ha parlato del nuovo look dicendo: “Ora assomiglio a Rudy Zerbi”. Il taglio, però, ha una spiegazione: “Avevo bisogno di un cambiamento perché mi sentivo poco curato e alla deriva. E i miei capelli non mi piacevano più, erano troppo pesanti. E poi avere i capelli così oggi è totalmente nel mood della musica che sto per proporre”.

Motivazioni a parte, il prof di Amici ha approvato l’operazione sin dall’inizio, come si può leggere in un commento social: “Bravo, ti sei tagliato i capelli come me”.

Anche i fan hanno scherzato sull’argomento e, tra i messaggi più inviati in queste ore, si legge: “Ora sembrate veramente padre e figlio”. Zerbi ha, poi, pubblicato un selfie con sangio facendogli l’in bocca al lupo pe “Cadere Volare”. I due si ritroveranno stasera nella nuova puntata del serale di Amici. L’interprete di “Farfalle” è, infatti, ospite di Maria De Filippi.