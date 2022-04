Tom Hiddleston sarà il protagonista e produttore esecutivo della nuova serie Apple Original “The White Darkness”

Apple TV+ ha annunciato la produzione di “The White Darkness”, una nuova serie limitata con protagonista Tom Hiddleston (“The Essex Serpent”, “Loki”), che sarà anche produttore esecutivo, basata sull’omonimo lavoro di saggistica di David Grann.

La nuova coproduzione di Apple Studios e UCP è sviluppata da Soo Hugh (“Pachinko”, “The Terror”), che sarà anche co-produttrice e produttrice esecutiva insieme a Mark Heyman (“Black Swan, “Strange Angel”), Theresa Kang-Lowe (“Pachinko”) sarà la produttrice esecutiva per conto della sua società Blue Marble Pictures, che ha attualmente un accordo globale con Apple TV+.

La trama

La serie è ispirata al racconto della vita di Henry Worsley (Tom Hiddleston), marito e padre devoto, ex soldato, un uomo dallo spiccato senso dell’onore e spirito di sacrificio, ma anche un uomo profondamente segnato dall’ossessione per l’avventura, che si manifesta in un viaggio epico attraverso l’Antartide. Una storia affascinante di coraggio, amore per la famiglia e sui limiti delle capacità umane.



“The White Darkness” sarà presentata in anteprima mondiale su Apple TV+ e farà parte della rosa in espansione di serie limitate degli storyteller più creativi del momento, tra cui “WeCrashed”, interpretato e prodotto da Anne Hathaway e Jared Leto; “Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey”, interpretato e prodotto dal candidato all’Oscar Samuel L. Jackson e basato sul commovente romanzo dell’autore bestseller Walter Mosley.