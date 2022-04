Noto che dopo 2/3 giorni ho spesso delle perdite marroni a volte lievi…

Buongiorno,

Ho 26 anni e assumo zoely da diversi anni, noto che al termine del ciclo (che arriva sempre alla prima pillola del nuovo blister) dopo 2/3 giorni ho spesso delle perdite marroni a volte lievi a volte più significative che durano per qualche giorno. A breve ho una visita ginecologica, nel mentre però volevo sapere se è normale che si verifichino questi episodi. Grazie

Anonima, 26 anni

Cara Anonima,

lo spotting durante l’assunzione di contraccettivo orale è piuttosto frequente, infatti, si stima che all’incirca il 10% delle donne che utilizzano la pillola anticoncezionale. Solitamente avviene nei primi mesi di assunzione, tempo necessario all’organismo di adattarsi alla terapia contraccettiva.

Se le perdite dovessero persistere nel tempo sarebbe opportuno rivolgersi al proprio medico per capire se bisogna scegliere un altra pillola più consona al tuo metabolismo. Può succedere infatti che gli estrogeni e i progestinici assunti risultino essere troppo bassi, tanto da far percepire all’organismo di stare nel periodo mestruale, facendo avere perdite di diversa intensità. Ma solo la tua ginecologa che ha maggiormente il quadro della tua situazione può darti delle risposte più individualizzate.

Speriamo d’esserti stati d’aiuto, torna a scriverci per qualsiasi altro dubbio o perplessità.

Un caro saluto!