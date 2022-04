Ho avuto un episodio di vomito dopo circa 5 ore dalla pillola…

Salve, scusate l’ ennesimo disturbo.

Avrei solo bisogno di una delucidazione. Ieri come sempre ho preso alle 22 precise la pillola (3 giorno secondo mese di assunzione) Ero pressoché a stomaco vuoto però non credo faccia differenza,alle 2:45 ho vomitato causa patimento nausea in macchina. Mia mamma mi ha detto di non prendere nulla perché erano passate quasi 5 ore. Sono molto ansiosa però e nel pomeriggio di ieri ho avuto un rapporto con coito interrotto per cui ,secondo voi sto correndo un rischio?

Anonima

Cara Anonima,

si considerano a rischio episodi di vomito e diarrea che avvengono entro le prime 3/4 ore dall’assunzione del contraccettivo. Nel tuo caso, quindi, sembrerebbero non esserci stati problemi di interferenza.

Quindi puoi stare tranquilla.

Se l’ansia dovesse prendere il sopravvento puoi nei 7 giorni successivi avere rapporti protetti da un preservativo. Ma è una precauzione più funzionale alla gestione dell’ansia piuttosto che a un rischio contraccettivo.

Non avere mai timori a confrontarti anche con la tua ginecologa di riferimento che conoscendo la tua storia anamnestica e potendo fare una visita più approfondita saprà darti delle risposte più individualizzate.

Un caro saluto!