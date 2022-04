Isola dei Famosi, questa sera due nuovi ingressi

“Due nuovi ingressi, la divisione delle coppie, e tante altre sorprese! Tutto può cambiare sull’Isola! Per scoprire cosa accadrà ai nostri Naufraghi non perdete la puntata di stasera su Canale 5e in streaming su @mediasetinfinity!”. Questo l’annuncio sui social dell’adventure reality game condotto da Ilary Blasi. Questa sera sono attesi due nuovi naufraghi, che sbarcheranno su Playa Accoppiada al posto di Patrizia Bonetti (tornata in Italia dopo l’ustione) e di Silvano Michetti (squalificato dopo la bestemmia). I concorrenti dovranno fare spazio nella Palapa a Licia Nunez, attrice ed ex vippona di Alfonso Signorini, e a Marco Senise, al suo debutto in un reality show, ex volto di Forum.

Naufraghi su Playa Accoppiada

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

Jeremias Rodriguez e Gustavo Rodriguez

Nicolas Vaporidis e Ilona Staller

Roger Balduino e Estefania Bernal

Guendalina Tavassi e Edoardo Tavassi

Nick Luciani e Blind

Clemente Russo e Floriana Secondi

Naufraghi su Playa Sgamada

Jovana Djordjevic

Laura Maddaloni

Lory Del Santo

Marco Cucolo

Naufraghi eliminati

Antonio Zequila

Patrizia Bonetti

Marco Melandri

Silvano Michetti

Roberta Morise