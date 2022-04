Justin Bieber X Vespa, la star disegna il modello speciale dello scooter Piaggio

Dopo Giorgio Armani, Christian Dior e Sean Wotherspoon, Vespa è pronta a lanciare sul mercato il nuovo modello pensato e disegnato da Justin Bieber. La nuova versione sarà disponibile in pre booking dal 20 aprile nelle storiche motorizzazioni 50, 125 e 150cc.

Quella della pop star per lo scooter della Piaggio, è una passione nata anni fa: “La prima volta che ho guidato una Vespa è stato da qualche parte in Europa, probabilmente a Londra o a Parigi. Ricordo di aver visto una Vespa e di aver pensato: voglio guidarne una! Un’esperienza unica. Il vento che mi attraversava i capelli, l’incredibile sensazione di libertà… è stato divertente”, ha raccontato Justin Bieber. “Amo Vespa e collaborare con un brand così iconico è davvero cool. Avere la possibilità di esprimere me stesso, che sia attraverso l’arte, la musica, le immagini o l’estetica, creando qualcosa dal nulla, è una parte di me. Perché l’obiettivo, nella creazione e nel design, è sempre quello di dare il tuo tocco personale alle cose”, ha detto la pop star.

Punto focale della nuova Vespa targata Bieber è la monocromia. Il colore bianco accomuna tutti gli elementi della nuova Vespa Sprint: dalla sella alle manopole, fino ai raggi dei cerchioni. Tono su tono sono anche il logo del brand e le fiamme disegnate sulla scocca del mezzo. Le linee giovanissime della carrozzeria compongono un body leggero ma protettivo mentre il manubrio, caratterizzato dall’inconfondibile ed evocativo faro rettangolare, accoglie un modernissimo display multifunzione TFT full color, collegabile a tutte le funzioni dello smartphone. La fanaleria Full-Led e i cerchi ruota da 12” sono segni inconfondibili di stile e tecnologia. Un’edizione limitata ed esclusiva, accompagnata da una collezione di accessori: borsa, guanti e casco total white con l’aggiunta delle fiamme, il vero ‘Justin spin’.