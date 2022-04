Tommaso Zorzi conduce la nuova webserie ReStyled by GUESS

In attesa di vederlo tornare in tv al timone di ben due programmi, Tommaso Zorzi è stato scelto da GUESS per la conduzione di “ReStyled by GUESS”.

La webserie di YouTube vede il conduttore dare suggerimenti e trucchi su come apparire al meglio in ogni occasione. Ad accompagnarlo, la sua stylist Ambra Pierantoni.

Nella prima puntata, già disponibile sul canale ufficiale YouTube di GUESS, Tommaso e Ambra sono alle prese con il restyling di Costanza, che cerca un outfit adatto per un aperitivo di lavoro…