Blanco canta per il Papa: l’evento in piazza San Pietro per il Lunedì dell’Angelo

Lunedì dell’Angelo tra musica e fede. L’incontro per la Veglia di preghiera con Papa Francesco a Piazza San Pietro sarà preceduto da un grande evento in cui si esibirà Blanco. Il cantante, vincitore del Fesival di Sanremo 2022 con il brano ‘Brividi’ insieme a Mahmood, si esibirà il 18 aprile davanti a quasi 60mila giovani venuti da tutta Italia.

Un momento di festa, che si aprirà alle 16.00 con alcuni interventi di adolescenti e preadolescenti, che racconteranno le loro esperienze in oratorio.

L’evento, che precederà la Veglia di preghiera prevista alle 18.00, sarà presentato da Andrea Delogu e Massimo Bagnato. Tra gli ospiti sul palco anche Giovanni Scifoni, Michele la Ginestra e il giovane cantautore Matteo Romano.