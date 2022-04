Giornata mondiale del bacio: che bacio sei?

Abbassa lo stress, rafforza il sistema immunitario, mette di buonumore. Il bacio è davvero l’elisir del benessere dell’umanità. Che sia passionale, dolce e romantico, “l’apostrofo rosa fra le parole ‘t’amo’” è tra gli istinti più naturali per l’uomo: una cosa così semplice che coinvolge ben 146 muscoli, di cui 34 facciali e 112 posturali.

Non è strano che per celebrarlo gli siano state dedicate ben due giornate mondiali: una oggi, 13 aprile, e una il 6 luglio.

Il World Kiss Day, la Giornata mondiale del bacio, è un evento nato per celebrare il bacio più lungo mai scambiato: quello di una coppia che durò 58 ore labbra a labbra!

E tu come baci?

Bacio a occhi chiusi

Classico e romantico, il bacio a occhi chiusi è l’apoteosi del piacere.

Se ami baciare a occhi chiusi vuoi perderti nel momento e sentire tutto.

Sognatore e ottimista, ami la vita stabile ma con qualche brivido ogni tanto.

Bacio a occhi aperti

Baciare a occhi aperti non significa essere meno romantici. Sei incredibilmente curioso e indagatore, e spicchi per le tue osservazioni argute.

Più pratico che teorico, per te conoscenza è potere.

Bacio morsetto

Esuberanza è la tua parola d’ordine! Dare un bacio con morsetto (possibilmente non troppo forte!) implica una forte passione di fondo che spesso si esprime meglio in forma fisica. Probabilmente hai una vita sessuale molto esuberante!

Bacio alla francese

Nulla esprime la pura passione come il bacio alla francese. Coinvolgente e trascinante, il French Kiss rappresenta la volontà di conoscere l’altra persona ancora di più.

Quando si è a corto di parole, o quando le parole non sembrano averne abbastanza, il bacio alla francese è esattamente quello che ci vuole: una passione travolgente per lasciarsi andare al piacere reciproco.

Bacio bocca chiusa

Il bacio con la bocca chiusa, o semplicemente il “bacetto”, è il classico saluto di coppia, utilizzato spesso per dare il buongiorno o la buonanotte.

Tuttavia, se in una relazione è l’unico tipo di bacio scambiato tra partner, potrebbe indicare qualche problematica.