Johnny Depp, al processo parla la sorella dell’attore: “Mia madre lo picchiava”

In questi giorni a Fairfax, in Virginia, si sta svolgendo il processo tra gli ex coniugi Johnny Depp e Amber Heard, trasmesso in tv e in streaming da Court TV, un emittente dedicata ai true crime e live coverage dalle aule dei tribunali. Dopo aver ascoltato la Heard accusare nuovamente Johnny Depp di violenze nei suoi confronti, la Corte ha voluto ascoltare la testimonianza della sorella e manager dell’interprete di Edward Mani di Forbice, Christi Dembrowski.

Dembrowski ha ripercorso l’infanzia difficile che hanno vissuto a causa dell’atteggiamento violento della madre, Betty Sue Palmer. Suo padre, invece, John Christopher Depp era un uomo “gentile, paziente e affettuoso. Due personalità diverse“, ha detto la 61enne. Depp, stando al racconto della sorella, non ha mai reagito alle botte della madre. Al contrario, ha sempre cercato di mantenere la pace.

Ci sono state occasioni in cui Heard non è stata gentile con Depp? Per rispondere a questa domanda Dembrowski ha ricordato quando erano tutti e tre nell’ufficio di Depp e Christian Dior aveva chiamato per dire che erano interessati a lavorare con lui. “La reazione di Amber è stata incredula, quasi disgustata ha chiesto: ‘perché Dior dovrebbe voler fare affari con te? Tu non hai stile’. È stato offensivo. L’ho sentita insultarlo più volte. A volte lo ha definito un uomo vecchio e grasso“, ha detto Dembrowski.

Nei prossimi giorni scopriremo se la testimonianza della sorella influirà sulla decisione dei giudici. Molti i fan accampati fuori dal tribunale per sostenere Depp, che si è commosso durante la testimonianza della sorella.