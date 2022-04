Gazzelle torna live: parte a maggio il tour nei palasport

Scaldate le corde vocali: GAZZELLE sta tornando live!

Manca meno di un mese all’inizio del tour che vedrà il cantautore portare per la prima volta sui palchi dei principali palazzetti italiani i suoi ultimi progetti discografici “OK” (Maciste Dischi/Artist First), certificato platino, e “OK UN CAZZO” (Maciste Dischi/Artist First).

Con le sue liriche e la sua voce, Gazzelle è pronto ad abbracciare ancora una volta l’anima dei suoi fan di tutta l’Italia, a partire dalla data zero, l’8 maggio alla Grana Padano Arena di Mantova.

E dopo i palasport, l’artista sarà tra i protagonisti di due dei palchi più importanti dell’estate italiana: Milano Summer Festival e Rock in Roma.

Di seguito tutte le date del tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti:

08.05.2022 – Mantova – Grana Padano Arena – DATA ZERO

11.05.2022 – Assago (MI) – Mediolanum Forum (recupero data del 4.02.2022)

18.05.2022 – Casalecchio di Reno (BO) – Unipol Arena (recupero data del 15.01.2022)

21.05.2022 – Firenze – Nelson Mandela Forum (recupero data del 18.01.2022)

24.05.2022 – Napoli – PalaPartenope (recupero data del 27.01.2022)

25.05.2022 – Bari – PalaFlorio (recupero data del 29.01.2022)

30.05.2022 – Roma – Palazzo dello Sport – SOLD OUT (recupero data del 21.01.2022)

05.06.2022 – Torino – Pala Alpitour (recupero data del 2.02.2022)

17.07.2022 – Milano – Milano Summer Festival

22.07.2022 – Roma – Rock in Roma

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli.

Info biglietti su www.vivoconcerti.com e www.ticketone.it.