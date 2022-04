Bridgerton 3, Simone Ashley si è fatta scappare uno spoiler

Simone Ashley si è fatta scappare uno spoiler sulla terza stagione di Bridgerton. I nuovi episodi, secondo l’ordine dei romanzi di Julia Quinn da cui sono tratti gli episodi, dovrebbero essere ambientati tra il 1815 e il 1817 e narrare la storia di Benedict Bridgerton, secondogenito della famiglia Bridgerton, il quale si innamora di Sophie Beckett, in passato figlia di un conte, e ora cameriera e ospite di Benedict. Sarà davvero così? Qualcosa ci fa pensare che ci sarà un cambio di rotta.

Ashley, durante un intervista a People, ha svelato che “passeremo il testimone a Nicola Coughlan (Penelope Featherington nonché Lady Whistledown, ndr) e Luke Newton (Colin Bridgerton, ndr). Sono così eccitata di seguire la loro storia d’amore e di vedere che assi hanno nelle maniche. Penso che andranno alla grandissima. Sono così entusiasta per loro“.

Ancora non c’è niente di ufficiale. Sappiamo solo che Simone Ashley (Kate Sharma) e Jonathan Bailey (Lord Anthony Bridgerton), protagonisti della seconda stagione, torneranno nella terza (non ancora annunciata ufficialmente da Netflix):

“Abbiamo intenzione di partecipare a tutti i matrimoni, ci saremo per sostenere i fratelli”, ha detto Bailey con ironia ai microfoni di Entertainment Tonight. “L’opportunità di far parte di una famiglia con cui lavorerai per i prossimi 10 anni ti capita solo una volta nella vita. Non vediamo l’ora di supportare gli altri nelle loro storie d’amore“, ha aggiunto l’attore. Per Ashley è solo l’inizio per “i ‘Kanthony’ (i fan hanno fatto la ship tra i nomi dei protagonisti, ndr) c’è molto di più di esplorare“.