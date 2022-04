Tg Scuola – Edizione del 15 aprile 2022

Via libera all’educazione motoria alla primaria: da settembre in 25mila classi

Il docente di educazione motoria arriva anche alla scuola primaria. Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato il decreto sugli organici del personale che dà il via libera a una novità prevista dall’ultima legge di bilancio: alla primaria le attività didattiche vengono integrate con la presenza del docente di educazione motoria. Si comincerà nell’anno scolastico 2022/2023 dalle classi quinte. Saranno circa 25mila le classi coinvolte, per un totale stimato di 2.200 docenti. “Un’importante novità- l’ha definita il ministro Bianchi- che riguarda il benessere psicofisico e lo sviluppo dei nostri bambini e delle nostre bambine. Un tassello che rientra nel percorso di costruzione di una nuova scuola che stiamo realizzando con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con le misure adottate in questi mesi”.

Guardia costiera celebra Giornata del Mare insieme agli studenti

Una giornata dedicata al mare e alla sua tutela. È stata celebrata al porto di Civitavecchia e in tutta Italia la Giornata del Mare, per promuovere una cittadinanza del mare per studentesse e studenti, tutori della conservazione e della valorizzazione di un bene vitale per il pianeta. Organizzato con il supporto della Regione Lazio, l’evento ha visto la partecipazione di oltre trecento giovani delle scuole primarie e secondarie del Lazio che hanno partecipato al concorso nazionale ‘La cittadinanza del mare’. A premiarle, l’Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, e la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia. “È fondamentale educarci ad abitare il mondo in modo nuovo- ha detto la sottosegretaria- Il mare è ossigeno, aria, tutto ciò che ci permette di respirare. È dovere delle scuole e dei docenti non solo sensibilizzare i ragazzi ma soprattutto dare loro gli strumenti e le parole affinché questa sensibilità diventi consapevolezza e cittadinanza. C’è bisogno di una cittadinanza attiva e responsabile. Conoscere il mare vuol dire amarlo”.

Siglato Protocollo d’intesa tra il ministero dell’Istruzione e il Comitato Italiano Paralimpico

Promuovere la pratica delle attività motorie e sportive per ragazze e ragazzi con disabilità nelle scuole. Favorire l’avvicinamento all’attività motoria dei bambini già dalla scuola dell’infanzia. E diffondere i valori della cultura paralimpica, con il coinvolgimento e la collaborazione fra scuole, associazioni e Federazioni sportive paralimpiche. Sono alcuni degli obiettivi al centro del protocollo d’intesa siglato tra il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Il Protocollo, di durata triennale, individua programmi e interventi per l’attuazione di attività motorie, sportive e ludiche con l’obiettivo di rinforzare e potenziare le competenze degli studenti con disabilità, per recuperare la socialità e superare le difficoltà indotte dalla crisi pandemica. Saranno organizzate attività nazionali e territoriali per diffondere progetti anche in relazione alla prevenzione e al contrasto del bullismo, all’adozione di corretti stili di vita, al riconoscimento dei valori del fair play, all’acquisizione di comportamenti basati sul rispetto, sul contrasto al tifo violento, al doping e al disagio giovanile. Ma anche all’integrazione e all’inclusione attraverso lo sport.

Presentato il liceo quadriennale Tred

Creare un’alleanza tra aziende, istituzioni e scuole, per affrontare con la forza del sapere le enormi sfide che trasformeranno il mondo e la società nei prossimi decenni. È l’obiettivo del nuovo Semestre di Presidenza del Consorzio di aziende ELIS, all’interno del quale è stato presentato anche il liceo Tred. Un percorso di formazione di quattro anni che coniuga la tradizione umanistico-scientifica con un metodo capace di dare ai giovani gli strumenti per vivere da protagonisti la transizione digitale ed ecologica in atto. “Questo liceo quadriennale dimostra come le imprese oggi siano presenti insieme alla scuola- ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi- Dobbiamo cogliere le trasformazioni che ci si presentano davanti. Prima la pandemia e poi la guerra oggi non devono farci perdere l’occasione di aderire al processo di trasformazione strutturale che è in atto”.