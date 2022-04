Tommaso Paradiso annuncia il ‘Tommy Summer Tour 2022’

Tommaso Paradiso annuncia le date di ‘TOMMY SUMMER TOUR 2022’, prodotto e organizzato da Vivo Concerti. La scaletta della tournée promette di far cantare a squarciagola dall’inizio alla fine, per festeggiare l’arrivo di un’estate – la Stagione del Cancro e del Leone, come la chiama Tommaso – in cui i grandi concerti all’aperto tornano finalmente a essere protagonisti. Durante lo show infatti si alterneranno tutti i singoli della sua carriera, i grandi successi che lo hanno reso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei.

I biglietti sono disponibili da oggi su vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 20 aprile alle ore 11:00.

CALENDARIO TOMMY SUMMER TOUR 2022

Domenica 10 luglio 2022 || Brescia @ Arena Campo Marte – NUOVA DATA

Mercoledì 13 luglio 2022 || Ferrara @ FERRARA SUMMER FESTIVAL Piazza Trento Trieste – NUOVA DATA

Lunedì 18 luglio 2022 || Marostica (VI) @ MAROSTICA SUMMER FESTIVAL Piazza Castello – NUOVA DATA

Sabato 23 luglio 2022 || Tarvisio (UD) @ NO BORDERS MUSIC FESTIVAL Laghi di Fusine Live Acustico – NUOVA DATA

Mercoledì 27 luglio 2022 || Forte dei Marmi (LU) @ Villa Bertelli – NUOVA DATA

Giovedì 28 luglio 2022 || Follonica (GR) @ Parco Centrale –NUOVA DATA

Sabato 30 luglio 2022 || Francavilla al Mare (CH) @ SHOCK WAVE FESTIVAL Lungomare Tosti – NUOVA DATA

Mercoledì 3 agosto 2022 || Monopoli (BA) @ COSTA DEI TRULLI LMF Spazio Think Tank – NUOVA DATA

Domenica 21 agosto 2022 || Roccella Jonica (RC) @ Teatro Al Castello

Martedì 23 agosto 2022 || Marina di Ginosa (TA) MELODYE MUSIC FEST Spazio Elephant Park – NUOVA DATA

Venerdì 26 agosto 2022 || Taormina (ME) @ Teatro Antico

Sabato 27 agosto 2022 || Agrigento @ Teatro della Valle dei Templi – NUOVA DATA

Martedì 30 agosto 2022 || San Benedetto del Tronto (AP) @ SAN.B SOUND Parco Nelson Mandela con Franco126