Giulia Salemi: “Pierpaolo non sta bene”. I fan lo supportano: “Forza Pier”

“Il piccolo Pier non sta benissimo in questo periodo”. Con una storia sul suo profilo Instagram, Giulia Salemi mette al corrente i fan sullo stato di salute di Pierpaolo Pretelli.

“Stava andando a Roma ma ha avuto una sorta di mancamento con giramento di testa e nausea (non è la prima volta ultimamente). Sono andata a prenderlo in stazione e adesso è con e a Piacenza”.

Giulia, quindi, condivide con i fan quello che Pierpaolo dovrà fare per capire il problema che lo affligge nell’ultimo mese. “Domani (oggi, ndr) facciamo una risonanza per capire meglio il dolore che ha alla cervicale che lo ha ridotto così, al punto di fare punture di toradol”. Come spiega Giulia, infatti, è da tempo che Pier avverte malessere, ma ha sottovalutato i sintomi.

“Questo per dirvi non tirate la corda con il vostro corpo, al primo campanello d’allarme fermatevi, accertatevi della situazione e curatevi subito. Lui sta così da un mese ma ha sottovalutato la situazione e non si immaginava neanche lui di arrivare a stare così male”.

La storia si conclude con una dedica diretta a Pierpaolo: “Tante good energy per Pier”.

I fan hanno appreso la notizia e, nonostante la preoccupazione, hanno condiviso il messaggio di Giulia, augurando ‘good energy’ al cantante e facendo entrare nelle tendenze di Twitter l’incoraggiamento “Forza Pier”.