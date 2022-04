Giulia Stabile, coreografia da brividi sulle note di ‘Brother’ di Matt Corby

Mentre prosegue la carriera da professionista al serale di Amici 21, Giulia Stabile non si dimentica dei suoi fan.

La ballerina ha condiviso nelle sue storie Instagram un video in cui balla una coreografia di Francesco Porcelluzzi, sulle note di ‘Brother’ di Matt Corby.

In meno di 24 ore la clip ha fatto il pieno di like e visualizzazioni.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Porcelluzzi (@francescoporcelluzzi__)

Dopo aver vinto la scorsa edizione del talent, Giulia ha vissuto un anno pieno di impegni, tra lavori in tv (da Amici a Tu Sì Que Vales), alla partnership con numerosi brand (tra cui Calzedonia, Barrow e Oreo).

Adesso è impegnata con il serale di Amici 21.