‘Bat Appreciation Day’, oggi è la giornata dedicata ai pipistrelli

Fin dai tempi antichi il loro nome è stato associato al ‘male’ e il loro aspetto incute ancora oggi timore. Eppure, i pipistrelli sono un elemento vitale per il mantenimento degli ecosistemi di tutto il mondo.

Proprio per ricordare la loro importanza, e cercare di sradicare i pregiudizi, ogni 17 aprile si festeggia il Bat Appreciation Day, la giornata a loro dedicata.

I pipistrelli

Al mondo esistono oltre 1.300 specie di pipistrelli, circa un quinto di tutti i mammiferi. Appartengono all’ordine dei Chirotteri (che significa “mani alate”) e sono mammiferi più unici che rari. Sono i soli, infatti, ad aver acquisito il volo battuto e non solo planato. Si orientano nel buio utilizzando un sofisticato “biosonar”, meccanismo biologico di ecolocalizzazione e sopravvivono in stato di letargo ai lunghi mesi invernali.

Questo avanzato grado di specializzazione, tuttavia, rende i chirotteri uno dei gruppi più vulnerabili alle rapide modificazioni ambientali e all’interazione con le attività umane.

Sono in declino su scala mondiale, circa un terzo delle specie è minacciato o vulnerabile, almeno 23 rischiano l’estinzione imminente.



Se per tanti anni miti e leggende hanno dato connotazioni negative alla figura del pipistrello, oggi questi animali vengono apprezzati per i servizi ecologici che svolgono.

UN RUOLO FONDAMENTALE

I pipistrelli, infatti, hanno un ruolo ambientale molto importante.

Ad esempio, i chirotteri che vivono in Italia sono tutti insettivori: consumano enormi quantità di insetti (ogni pipistrello può consumare fino a 2.000 zanzare ogni notte!) contribuendo a ridurre l’impatto degli insetti nocivi sull’agricoltura. Un aiuto considerevole, tanto che negli Stati Uniti si stima un risparmio all’anno di ben 3,7 miliardi di dollari!

I pipistrelli della frutta, chiamati anche volpi volanti, vivono in zone tropicali e giocano un ruolo essenziale nell’impollinazione di numerose piante, tra cui circa 450 specie di piante utilizzate dall’uomo per scopi commerciali, e nello spargimento dei semi di molte specie di alberi. La loro presenza facilita la rigenerazione delle foreste e aiuta a mantenere la biodiversità introducendo i semi in aree distanti fra loro.

PIPISTRELLI E RICERCA MEDICA

I Chirotteri sono oggetto di studio per la ricerca medica, in quanto sono campioni di longevità e sono particolarmente resistenti a patologie come il cancro. Sappiamo che sono frequentemente associati a diversi gruppi di virus, con i quali convivono senza ammalarsi, grazie a variazioni della propria temperatura corporea. Per quanto riguarda i coronavirus, ad oggi la trasmissione diretta pipistrello-uomo non è accertata. Ulteriori ricerche sul processo antinfiammatorio nei pipistrelli potrebbero aiutare a contrastare i danni del Covid negli esseri umani.

LE INIZIATIVE DELLA WORLD SUSTAINABILITY ORGANIZATION

Il progetto Friend of the Earth della World Sustainability Organization contribuisce alla conservazione dei pipistrelli impegnandosi in iniziative a livello globale.

La campagna di conservazione dei pipistrelli “Save the Bats“ si sta focalizzando sulle 23 specie più minacciate, raccogliendo firme tramite una petizione su Change.org e informando i governi locali sulla criticità del problema.

Friend of the Earth, inoltre, sta selezionando progetti avviati di conservazione per fornire sostegni e finanziamenti.

Quest’anno è iniziato un progetto di collaborazione con il Bat World Sanctuary negli Stati Uniti (https://batworld.org/) che intende proporre attività educative e di sensibilizzazione nelle scuole.