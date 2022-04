Fumetti. Per il numero 100 di One Piece al Comicon la celebration edition

Due nuove e grandi novità attendono il pubblico di COMICON (Napoli, 22-25 aprile): l’evento di chiusura della sezione ‘Cinema e serie tv’ con l’anteprima nazionale del film ‘La cena perfetta’ in compagnia del regista Davide Minnella e dei protagonisti Salvatore Esposito e Greta Scarano, insieme a Gianluca Fru e Gianfranco Gallo, e il ricco programma di eventi e celebrazioni per l’uscita del numero 100 del manga dei record ONE PIECE. L’anteprima nazionale del film La cena perfetta di Davide Minnella chiude il programma della sezione “Cinema e serie tv” di COMICON 2022.

Il regista e i protagonisti Salvatore Esposito e Greta Scarano, insieme a Gianluca Fru e Gianfranco Gallo, presenteranno il film e incontreranno il pubblico lunedì 25 aprile, ore 16, al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, grazie alla collaborazione con Vision Distribution. E poi, i più noti pirati del fumetto fanno rotta verso il golfo di Napoli: sarà infatti Comicon 2022 il palcoscenico scelto per onorare l’arrivo dell’attesissima tripla cifra di ONE PIECE. La serie del maestro Eiichiro Oda è la prima, nel nostro paese, a tagliare il traguardo dei cento numeri. Ma questo è solo uno dei tanti record: ONE PIECE è infatti anche il primo manga – grazie alla pubblicazione del numero 98 Celebration Edition – ad aver raggiunto la prima posizione nella classifica generale dei libri più venduti in Italia, nella settimana di uscita. Sono dunque numerose le attività che Star Comics e Comicon hanno messo in programma per l’occasione. Una originale mostra celebrativa permetterà ai lettori di ripercorrere i momenti salienti di questa straordinaria epopea e di riviverne le saghe e sequenze memorabili. E ancora, per questa edizione di Comicon, oltre ai consueti spazi dedicati alle pubblicazioni Star e Astra, la casa editrice della stella riserverà al capolavoro di Eiichiro Oda un’intera struttura lungo il noto Viale delle Fontane.

One Piece per le strade di Napoli

Domenica 24 aprile, alle 15, nella Sala Meeting Hiroba, si terrà un incontro incentrato sulle tappe che hanno portato alla pubblicazione di ONE PIECE in Italia. Inoltre, la casa editrice perugina è pronta a “imbarcarsi” in una nuova e ambiziosa operazione anche per ONE PIECE n.100, portando il manga e i suoi personaggi letteralmente per le strade di Napoli: nei giorni di Comicon e in quelli seguenti, un bus della linea cittadina sarà brandizzato con i principali protagonisti di ONE PIECE. Sarà dunque possibile giungere alla Mostra d’Oltremare in compagnia di alcuni fra i più amati personaggi della serie. Infine, per chi è sicuro di conoscere tutto, ma proprio tutto, sulla ciurma più scatenata della storia del manga, Comicon organizzerà un Quiz Game. Le domande saranno ispirate ai due ONE PIECE QUIZ BOOK pubblicati da Star Comics, volumi speciali che racchiudono le domande su tutto lo scibile esistente riguardo alla saga del maestro Eiichiro Oda.