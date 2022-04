Dall’intrattenimento ai viaggi: ecco perché è importante imparare l’inglese…magari online!

Se l’arte, la moda e la creatività italiana sono considerate eccellenze in molte parti del mondo, questo non si può dire della nostra conoscenza dell’inglese. Dagli eventi politici a quelli artistici, sono svariate le occasione in cui i rappresentanti del Bel Paese, non hanno brillato per pronuncia e comprensione. Ma siamo ancora in tempo per rimediare: complice la pandemia, il numero dei corsi di inglese online è cresciuto notevolmente e sul web è possibile trovare offerte per ogni tipo di esigenza.

I vantaggi dei corsi di inglese online

Data la sua importanza, l’offerta formativa della lingua inglese è aumentata di gran lunga negli ultimi anni. Complici di questa crescita, sono le piattaforme online pronte ad offrire numerosi vantaggi per i loro studenti:

Flessibilità: seguire un corso di inglese online permette agli iscritti di conciliare gli impegni quotidiani con lo studio. I siti più accreditati mettono a disposizione insegnanti madrelingua 24 ore su 24, così da offrire massima libertà di organizzazione;

Nuovi metodi di apprendimento: Oltre alle lezioni private, alcuni corsi online offrono strumenti interattivi e sessioni dal vivo con altri studenti dello stesso livello per fare pratica di conversazione;

Corsi basati sulle proprie esigenze: le piattaforme più accreditate offrono corsi online altamente personalizzati. Questo vuol dire che sono impostati sugli obiettivi che gli studenti vogliono raggiungere: da una conoscenza più ‘generale’ dell’inglese fino a quella necessaria per superare esami e ottenere importanti certificazioni.

Insomma, conoscere la lingua inglese al giorno d’oggi è fondamentale soprattutto per i giovani.

Giovani e lingua inglese: ecco 5 motivi per impararla