Siamo stati tutto il tempo vestiti e non siamo mai andati oltre le mutande…

ciao cari esperti, vi ho scritto diverse volte in passato riguardo a paure grandi di essere incinta, ora vi sto scrivendo da computer con un’altra e-mail se trovate errori di scrittura perdonatemi. circa una settimana e mezza fa mi è terminato il ciclo, e prima del ciclo nei giorni di sindrome premestruale ho avuto un rapporto non completo di solo masturbazione, con penetrazione delle dita da parte di un ragazzo (senza penetrazione), comunque ora penso di trovarmi nel periodo fertile, ho molto flusso e ho piccoli dolori al addome (che spero siano per via dell’ovulazione). comunque oggi ho un po’ “giocato” con un ragazzo, ci siamo baciati, lui mi ha fatto dei “”succhiotti”” ai capezzoli e mi ha toccato, pero eravamo tutto il tempo vestiti, non ce stato nessun momento intimo. poi a un certo punto abbiamo fatto un po’ di petting, ma ripeto, siamo stati tutto il tempo vestiti e lui sotto le mutande non mi ha toccata, e penso o so che cosi non si può rimanere incinta, ma mi faccio sempre idee stupide e in piu sono cosciente di essere nel periodo fertile, quindi la mia paura c’è comunque, scusate se magari ho scritto in modo inutile, spero rispondiate, buona giornata/notte.

Anonima

Cara Anonima,

hai fatto bene a scrivere non ci sono risposte giuste o sbagliate ma solo il bisogno di avere informazioni che possano contenere le paure.

Come hai sottolineato tu stessa nel racconto, avendo indossato sempre degli indumenti intimi è difficile se non impossibile che ci siano dei rischi di concepimento. Per quanto gli spermatozoi siano investiti di grandi poteri non possono attraversare le superfici tessili. Lo sperma a contatto con ph e temperature esterne tende a seccarsi rapidamente.

Puoi stare tranquilla. Potresti inoltre informarti sui diversi metodi contraccettivi in commercio e scegliere quello che maggiormente rispecchia le vostre esigenze.

Un caro saluto!