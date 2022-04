Kendrick Lamar annuncia il nuovo album ‘Mr. Morale & The Big Steppers’

Con un annuncio a sorpresa, Kendrick Lamar ha svelato l’uscita del suo prossimo album, ‘Mr. Morale & The Big Steppers’. Il rapper vincitore del premio Pulitzer nel 2018, tornerà con nuova musica il 13 maggio.

Si tratta del primo disco di inediti dell’artista da DAMN. (2017) e dalla colonna sonora del film Marvel campione d’incassi, Black Panther.

Kendrick Lamar, dopo il Super Bowl il concerto in Italia



Kendrick Lamar arriverà presto in Italia con un grande concerto il 23 giugno all’Ippodromo Snai all’interno del Milano Summer Festival.

Il rapper si è esibito anche all’ultimo Half-Time show del Super Bowl quest’anno assieme a mostri sacri della musica hip-hop mondiale quali Eminem, Mary J. Blige, Dr. Dre e Snoop Dogg. La performance è già divenuta leggendaria.

Nel 2017 ha pubblicato “DAMN.”, schizzato a poche ore dall’uscita al primo posto su iTunes in 65 Paesi del mondo – Italia compresa, dove ha ricevuto la certificazione Disco Oro e che conteneva il singolo “HUMBLE.”, certificato Doppio Platino nel nostro Paese.

LAMAR ha poi curato la OST del film Marvel “BLACK PANTHER”, il primo cinecomic a ricevere la candidatura agli Oscar come miglior film. La colonna sonora raccoglie il meglio della scena hip hop americana e il singolo “ALL THE STARS” feat. SZA, certificato Platino in Italia e balzato ai vertici delle classifiche radio e streaming di tutto il mondo, posizionandosi nella Top 15 dei brani più ascoltati su Spotify.

Il premio Pulitzer

Dopo il successo dei Grammy 2018, con cui l’artista ha vinto ben 5 awards (Best Rap Album Best Rap Song, Best Rap Performance, Best Rap/Sung Performance e Best Music Video), KENDRICK LAMAR ha continuato a sorprendere raggiungendo diversi traguardi come il conferimento del PREMIO PULITZER per l’album “DAMN.” nell’aprile 2018. È la prima volta nei 102 anni di storia del premio che un rapper riceve il Pulitzer per la musica. L’artista di Compton si è unito ad artisti del calibro di Aaron Copland, Charles Ives, John Adams, Bob Dylan, Duke Ellington, George Gershwin, Thelonious Monk, John Coltrane e Hank Williams.