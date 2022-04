20 aprile 1964: 58 anni fa il primo vasetto di Nutella

58 anni e non sentirli.

Era il 20 aprile del 1964 quando dalla fabbrica di Ferrero ad Alba uscì il primo vasetto di Nutella. Il resto è storia.

Nel corso dei suoi 58 anni di vita, il vasetto di Nutella ha subito tantissime modifiche, dalla forma alle dimensioni, senza contare i ‘bicchieri’ in edizione limitata.

Oggi la Nutella si è imposta a livello globale tra le creme spalmabili più famose e amate.

Non sorprende che anche l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato le abbia dedicato una moneta da 5 euro d’argento a tiratura limitata.

Il vasetto di Nutella, infatti, è stato scelto nel 2021 come simbolo dell’eccellenza italiana.