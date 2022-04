Video – L’Anfield si stringe al dolore di Ronaldo: l’appaluso al settimo minuto di gioco

Di fronte alle tragedie non c’è squadra che tenga. E così, ieri, in occasione del match Liverpool-Manchester United, al settimo minuto di gioco, i tifosi delle due squadre si sono uniti in un caloroso applauso per Ronaldo, dopo l’annuncio della morte del figlio avvenuta durante il parto.

Tutto l’Anfield Road si è stretto attorno al dolore del calciatore portoghese mentre la Kop ha intonato l’inno dei Reds ‘You’ll Never Walk Alone’.