Ariete arriva a Times Square per promuovere la parità di genere

E’ Ariete la nuova Ambassador per il mese di aprile di EQUAL Italia e EQUAL Global. Per questo, a partire da oggi, la cantautrice romana illuminerà Times Square come protagonista del Billboard Spotify per promuovere la parità di genere nella musica.

Eclettica, profonda e unica, Ariete è stata in grado di dipingere, con una penna e un microfono, l’universo della nuova generazione attraverso cuori spezzati e nuove esperienze. E proprio per questo lancia un messaggio a tutte le giovani ragazze che desiderano ripercorrere i suoi passi: “Non considerarti mai ‘diversa’ o ad un livello inferiore rispetto ai tuoi colleghi maschi. L’arte è arte, in ogni sua forma”. E sul gender gap afferma: “Penso che sia un problema nella musica e nella società moderna. Trovo molto preoccupante che nel 21° secolo si parli ancora di disuguaglianza tra i generi o dei generi stessi. Dobbiamo normalizzare questo concetto con tutte le armi culturali che abbiamo, ma sono sicura che alla fine le prossime generazioni tratteranno questo problema non come un problema, ma come l’argomento normale che dovrebbe essere”, ha commentato l’artista.