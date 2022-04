Diodato all’Eurovision 2022: sarà ospite della prima serata

Diodato aprirà l’Eurovision 2022. Il cantautore sarà ospite della prima semifinale (il 10 maggio) e ad annunciarlo è stato lui stesso, in diretta durante l’edizione delle 20 del Tg1. Calcherà finalmente quel palco che, nel 2020, lo ha visto partecipare all’evento di solidarietà “Shine a light”: la serata simbolica realizzata per esprimere vicinanza alle persone colpite dalla pandemia di Covid 19.

In una Arena di Verona deserta, Diodato ha cantato “Fai rumore”, stesso brano che lo ha portato alla vittoria del Festival di Sanremo e che eseguirà, in una versione speciale, al Pala Alpitour di Torino il 10 maggio. “C’è una canzone- ha poi scritto il cantautore su Instagram- che dobbiamo cantare tutti insieme da un po’ di tempo. È partita dal palco di Sanremo, passata per l’Arena di Verona, per tanti teatri e luoghi bellissimi e ora, finalmente, arriverà anche su quel palco”.

L’Italia conquista l’Eurovision 2022

L’Italia conquista l’Eurovision 2022 e non solo perché sfondo della kermesse.“Saremo in tanti sul palco ed è bello che la musica italiana stia viaggiando per il mondo”, ha detto Diodato commentando la sua partecipazione all’Eurovision al Tg1. L’artista pugliese è, infatti, solo uno dei tanti nomi nostrani che vedremo nelle tre serate. Ci saranno Mahmood e Blanco, Achille Lauro ed Emma Muscat. I primi rappresentanti dell’Italia con “Brividi”, il secondo in gara per San Marino con “Stripper” e la terza bandiera di Malta con “I am what I am”. Alla conduzione Mika, Laura Pausini ed Alessandro Cattelan.