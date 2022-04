Ezra Miller di Animali Fantastici arrestato: è la seconda volta in meno di un mese

Ezra Miller torna a riempire i titoli dei maggiori siti di informazione ma non per la cronaca cinematografica. L’attore di Animali Fantastici e Dove Trovarli è stato arrestato nuovamente, a meno di un mese dall’episodio che lo ha visto in manette alle Hawaii. Ne avevamo parlato QUI. Il fermo era avvenuto per condotta disordinata e molesta.

Stessa location ma fatti diversi. Ezra, questa volta, si sarebbe introdotto in una proprietà privata. Scoperto dalla donna residente nell’abitazione e invitato ad uscire, la star avrebbe reagito lanciandole una sedia e lasciandole sul volto una ferita di circa 2cm. Il 29enne, per l’accaduto, è stato trattenuto per aggressione di secondo grado.