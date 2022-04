La verità di Johnny Depp: “Mai picchiato una donna in vita mia”

Cerca la verità, nient’altro che la verità. Johnny Depp lo ribadisce più volte nel corso della testimonianza rilasciata in Tribunale nel processo che lo vede contro Amber Heard. Una battaglia, quella tra i due ex coniugi, che si è trasformata in un vero e proprio evento mediatico, tanto da essere trasmesso su Court TV, un emittente dedicata ai true crime e live coverage dalle aule dei tribunali.

Accusato di violenza domestica, l’attore si difende e sottolinea: “C’erano delle discussioni e cose di questo tipo, ma non sono mai arrivato al punto di colpire la signora Heard in nessun modo, né ho mai colpito una donna in vita mia”.

La 35enne aveva riempito le pagine dei magazine di tutto il mondo mostrando più di un livido in volto, provocatole dall’allora marito. Nel 2016, l’attrice aveva riferito di essere stata colpita con un cellulare in pieno volto. Una versione, ai tempi, smentita dalle testimonianze dei due poliziotti accorsi sulla scena dopo la presunta aggressione. I due avevano dichiarato di non aver visto alcuna ferita sul volto della donna. Più volte, però, Depp è stato definito violento, alcolista e dipendente da droghe. In una definizione un “picchiatore di mogli”. Tutte accuse che il 58enne nega.

Ora Johnny, per il trattamento mediatico ricevuto e l’esclusione da parecchie produzioni cinematografiche in seguito alle accuse, chiede 50 milioni di dollari: risarcimento per una diffamazione che, secondo lui, è stata frutto di una strategia volta a rovinargli la reputazione.

“Dopo le accuse che hanno fatto il giro del mondo- spiega Depp- la gente ha creduto che io fossi una minaccia, un ubriacone alimentato dalla cocaina che picchiava le donne” ed è per questo che. “la mia carriera è finita”. Ripulire il proprio nome, però, non è stato per l’ex Pirata dei Caraibi una missione strettamente professionale: “Ho sentito la responsabilità di difendere non solo me stesso ma anche i miei figli. Volevo proteggere i miei figli da questa cosa orribile che dovevano leggere sul loro padre che non era vera”.

L’episodio del dito mozzato

La difesa di Johnny Depp, in aula, mostra poi le immagini del dito mozzato di Depp al culmine di una lite che ha visto la Heard lanciarci una bottiglia di vodka.

“Il sangue- ricorda Depp- zampillava e io penso di essere entrato in una specie di esaurimento nervoso. Niente aveva senso per me. All’ospedale ho detto di averlo schiacciato in una porta. Ho mentito a tutti perché non volevo si sapesse che era stata proprio la signora Heard a lanciarmi una bottiglia di vodka addosso e a tagliarmi il dito. Non volevo metterla nei guai”.

L’esito del processo è ancora lontano e sicuramente arriveranno nuove rivelazioni inedite.