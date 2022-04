A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (22 aprile)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Dai nuovi brani di Carl Brave al progetto di Tredici Pietro. Ecco la lista.

I singoli

Carl Brave torna a sorpresa con un nuovo singolo. Anzi due. Il cantautore lancia su tutte le piattaforme “Cristo di Rio” con Max Gazzè e “Insulti”. “Sapete- scrive su Instagram il cantautore- che le classiche regole e le strategie del mercato musicale mi sono sempre state un po’ sul cazz…quindi ho deciso che uscirà anche INSULTI, un altro singolo, più scuro e introspettivo, la perfetta nemesi di Cristo di Rio. Ho bisogno di buttare fuori perché prima di tutto questa roba è un’esigenza artistica”.

Giordana Angi pubblica il singolo, “Le cose che non dico”, fuori per Virgin Records/Universal Music Italia. La traccia è il nuovo estratto dal progetto musicale a cui Giordana sta lavorando. Come già avvenuto per il precedente singolo – “Passeggero” – anche “Le cose che non dico” segna un importante cambio di sonorità per l’artista, che esplora qui nuove direzioni musicali attraverso un beat uptempo e ballabile.

“Così Fredda” è il nuovo singolo del giovane songwriter bresciano Donson. Il brano esce per LeindieMusic/Artist First. “Da quando l’ho scritta 2 anni fa- dice l’artista- non ho smesso di innamorarmi di questa canzone. ‘Così Fredda’ non so ancora se sia una donna, una città, un’ aria o un emozione che quando mi sfiora la pelle mi lascia immobile come un bambino in preda alla gioia e al panico nello stesso istante. Mi piace pensare che con il calare del sole ogni persona si mostri davvero per quello che è veramente. Io mi sono lasciato andare e questa sensazione mi ha trasportato con sé, facendomi dimenticare di tutti i problemi che mi circondano, ridandomi spensieratezza”.

Si chiama “Giungla” il secondo singolo di Matteo Alieno, in uscita per Honiro Label. Prodotto insieme a Marta Venturini, il brano è un singolo che apre a nuove sonorità in vista del nuovo album del cantautore romano dal look inconfondibile. Chitarre ruggenti, atmosfere distorte, trombe squillanti dettano le pulsazioni urbane di una vita che sembra sempre più essere una giungla. Proprio come nel singolo precedente “Giovani Vecchi”, dietro a un testo sottile Matteo Alieno racconta grandi verità, descrivendo la nostra attualità con un occhio ironicamente cinico. “Giungla” è, infatti, un intreccio di metafore e immagini stravaganti che delineano i paradossi e le contraddizioni di una società sempre più distopica.

“Out of my safe zone” è il nuovo singolo di Ama Dee. Il brano segue la pubblicazione delle prime canzoni del progetto. Ama Dee è quel tipo di artista che non vuole riconoscersi in un’etichetta. Cantautrice e performer, lascia la sua persona influenzare la sua musica: è così che la ricerca di nuove sonorità non conosce mai fine, spaziando dal soul, al funky, al pop, all’indie. Per Ama scrivere canzoni è un’esperienza catartica che la porta in viaggio interiore di scoperta.

“Nel centro di New York” è il nuovo singolo della cantautrice piemontese Elisabetta Gagliardi. Scritta con il bassista Nicola Bruno e prodotta da Producer Erik Bosio, è una canzone d’amore anche se racconta gli ultimi momenti di un rapporto giunto ormai al termine. È un atto di amore nei confronti di sé stessi, un inno disperato a lasciare andare le cose quando si prende coscienza che nulla potrà evolversi in qualcosa di vero, concreto, duraturo.

“Gaz” è il nuovo singolo della cantautrice italo iraniana Nava, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per Oyez!. Nel brano le origini culturali dell’artista emergono con grande forza: dal processo creativo che ha dato vita alla traccia al beat che unisce atmosfere oniriche a elementi caratteristici dell’elettronica sperimentale, la tradizione iraniana si fa colonna portante del pezzo. La produzione, curata da 555n, insieme alla soave voce dell’artista, creano un vortice di ritmiche e melodie che riflettono lo stile inconfondibile dell’artista.

“Dov’è l’amore” è il nuovo singolo della cantautrice Lita, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per Epic/Sony Music Italy. L’artista canta il momento in cui viene a meno il contatto in una relazione: quello fisico, in un rapporto a distanza, ma anche la perdita dell’intimità tra due persone che si sono amate e che, seppure ancora insieme nello stesso spazio, non riescono più a toccarsi. La cantautrice si chiede dove finisca questo amore, invisibile ma tangibile, verso l’altro e nei confronti di sé stessi, affrontando i continui alti e bassi che caratterizzano la vita di un artista. Il sentirsi invincibili e subito dopo deboli, l’essere “di carta, di porcellana”, subire gli effetti dell’influenza del giudizio altrui.

Su tutte le piattaforme arriva anche “Suavemente RMX (Soolking)” di Boro Boro, disponibile su tutte le principali piattaforme per Virgin Records/Universal Music Italia.

“Santamari” è il nuovo singolo dei Ultima Haine, scritto ed arrangiato insieme ad Ale Bavo, in uscita per Prisoner Records e distribuito da The Orchard. Con questo brano il giovanissimo progetto rapcore napoletano si presenta nella scena, rinfrescando un genere che soprattuto nel capoluogo campano ha da sempre trovato sfogo e contaminazioni. Il titolo allude alla Santa protettrice di Quarto, il paese della provincia di Napoli da cui quasi tutti i membri provengono. Il brano, infatti, parla di periferia, esclusione, marginalità e del sentirsi diversi da chi nasce e vive al centro della città. Nel brano traspare l’alienazione del vivere in un territorio che, se da un lato rappresenta le proprie radici a cui non si può che essere profondamente legati, dall’altro è una sorta di marchio che è difficile togliersi di dosso.

Lele Blade lancia un singolo con MadMan: “No joke”. Prodotto da Poison Beatz e in uscita per Columbia Records Italy/Sony Music Italy, si aggiunge alla tracklist di “Ambizione” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), album uscito a settembre 2021. “Definisco ‘No Joke’ un esercizio di stile, un po’ nel mood di ‘Just for fun’ per il modo in cui è stato concepito– racconta Lele Blade– Con Poison Beatz abbiamo fatto tutto in poco più di un’ora, freestyle.. ho voluto usarlo come singolo per ricominciare a scaldare i fan. Ho fatto saltare MadMan sul beat perché lo trovavo perfetto”.

“Soli” è il primo singolo del nuovo percorso di Plug, giovanissimo rapper napoletano, con Columbia Records Italy/Sony Music Italy. 15. Sono gli anni che potremmo percorrere a ritroso ascoltando “Soli”, un brano radicato nel presente che si immerge in modo nostalgico nelle sonorità rap dei primi anni duemila. Ma 15 sono anche gli anni del giovanissimo rapper napoletano. “Soli” è prodotto da Poison Beatz, scritto da Andrea Buono e composto da Gennaro Petito e ci presenta il lato più intimista di Plug. La sua incredibile capacità di scrittura, così matura nonostante la giovane età, indaga un legame stretto e personale, che tuttavia non riesce a sconfiggere la solitudine a cui l’uomo è destinato. Assurditè torna con il suo nuovo singolo “1000 parole” (under exclusive license to Believe Artist Services), una traccia ispirata alle giornate in cui è difficile farsi comprendere, non a caso la canzone inizia con “Mi stai ascoltando?”. Il brano descrive esattamente quella situazione in cui per farti capire, non servono tante parole, ma ne bastano poche, anche una ma che sia quella giusta. “Per farci capire, basta un orecchio attento che abbia voglia di ascoltare– spiega Assurditè- È importante esprimersi, essere compresi e utilizzare parole che ci rappresentino davvero. Sembra strano ma da cantautrice ho voluto dedicare una canzone alla ‘parola’ e onorare il suo grandissimo potere. A volte basta leggere su un muro una bella frase per cambiare l’umore di un’intera giornata”. Dopo aver annunciato l’uscita del suo primo EP “difetti di forma”, in arrivo il 6 maggio, Atarde ce ne dà un assaggio con “città”, il primo singolo estratto. In uscita per Pezzi Dischi/in licenza per Island Records Italy/Universal Music Italy), il brano “città”, scritto e prodotto con Winniedeputa, è una canzone leggera ma malinconica, dal mood primaverile, leggero e distaccato, che racconta una breve storia di una relazione, rielaborata all’interno di un sogno. “L’idea che sta alla base di questa canzone – aggiunge l’artista – si riassume nel concetto del dormire e del risvegliarsi nella notte quel poco che basta per sentire il vuoto dall’altra parte del letto. Senti il vuoto e continui a dormire, perché è nei sogni che poi quel vuoto si riempie. Come in un cinema, le immagini scorrono e la meraviglia è fatta di pochi segni: occhi di vetro, marzo che vola, aprile che arriva e si materializza in città. Lo stupore è il vuoto che si apre alla perdita, all’abbandono di significati e alle imprecisate salvezze. Ed è calmo come aprile”. Dopo il viaggio introspettivo e psichedelico di “Cuore semplice”, i Post Nebbia tornano con “Cristallo metallo”, una canzone che è un inno al ritrovo della completezza attraverso il sacrificio, che in questo pezzo assume un significato volutamente ambiguo, sia sentimentale che religioso o politico. DARRN pubblica “Ginepro” per Asian Fake/Sony Music. Prodotto da STANZA SX – Cristian e Dennis, i suoi producer di riferimento con cui ha condiviso la visione del progetto fin dagli esordi -, il brano rappresenta l’inizio di un nuovo percorso. “Ginepro è un dialogo interiore, quasi una richiesta di perdono rivolta a me stesso-racconta DARRN-rappresenta una presa di coscienza sul mio istinto e sugli errori legati al mio modo di essere e di percepirmi. “Penso a cosa mi distrae, E sembrano le stesse cose che non volevo abbandonare, puoi farti strada tra i ricordi”. I dischi

Si intitola “Solito posto, soliti guai” (Sony Music – Epic Records Italy) il nuovo album di Tredici Pietro, fuori su tutte le piattaforme digitali e in versione fisica in formato CD, e dal 6 maggio disponibile anche in Vinile. “Solito posto, soliti guai” è il terzo progetto discografico dell’artista che include “Come fossi andato via”, il nuovo singolo prodotto da DJ 2P, a metà tra uno sfogo e un’intima riflessione personale, insieme a due inediti, la title track “Solito posto, soliti guai” e “Fumo pensando a te”, e ai brani di “X Questa Notte”, il suo secondo Ep interamente prodotto da Andry the Hitmaker con i featuring di Mecna, Nayt e Giaime, per la prima volta in formato fisico dopo l’uscita in digitale ad aprile 2021.

Alessandro Fiori lancia “Mi sono perso nel bosco”. L’album che segna l’atteso ritorno dopo 6 anni di uno degli artisti più creativi, disallineati e orgogliosamente indecifrabili di tutto il panorama indipendente italiano degli ultimi 20 anni. “Mi sono perso nel bosco” è un disco d’amore: dodici canzoni che tratteggiano un microcosmo personale, raccontato con delicatezza e poesia unica. Un mix tra Luigi Tenco e i Flaming Lips, tra la canzone italiana più “classica” e un estro creativo brillante e sorprendente. Scritto e composto da Fiori (eccezion fatta per la canzone “Pigi Pigi”), il disco è anche il frutto di un lavoro collettivo. Oltre ai produttori Giovanni Ferrario e Alessandro “Asso” Stefana, tanti sono i musicisti che hanno collaborato alla realizzazione dell’album: da Brunori Sas a Levante, da Colapesce a Massimo Martellotta, e poi Dente, IOSONOUNCANE ed Enrico Gabrielli.

“Vortici” è il nuovo album di Sina, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in versione fisica per Island Records (Universal Music Italia). Dopo l’esordio con l’ep “My love lockdown (Midnight sun)” che lo ha fatto conoscere a pubblico e critica, le collaborazioni con artisti del calibro di Mecna, Priestess e CoCo e la partecipazione al progetto discografico Red Bull 64 Bars, The Album con il brano, “Vortici” è il primo album ufficiale del giovane rapper e cantante sardo. Un unico featuring – Rkomi – nelle 14 tracce, che tornano sulle tematiche e la stilistica adottate da Sina fin dai primi lavori aprendo nuovi scenari e sviluppi: i brani dell’album rappresentano le coordinate del suo viaggio verso la maturità. Sina è cresciuto e canta nel disco la consapevolezza di non avere più bisogno di sentirsi in guerra con qualcosa, di non dovere cercare problemi per sentirsi vivo. “Vortici” è il nome del disco ma anche di una poesia: un breve testo che si compone dalla somma dei sottotitoli che accompagnano ciascuna traccia, letti in ordine di tracklist.

Esce stanotte “PLC tape1” (Pa’ la cultura)”, il tape di Fred De Palma, nato dalla voglia di Fred di tenere salda la bandiera del reggaeton in Italia senza dimenticare le radici del rap. Le collaborazioni all’interno sono il collante di questo progetto, Lazza e Tony Effe, Gue Pequeno e Rose villain, Emis Killa e Omar Montes, Fuego e per la prima volta un brano che unisce alcuni emergenti della scena reggaeton italiana, Cosmic, Malo, XWOND, Southside ciccio. Tutta la produzione è affidata a JVLI, che insieme a Fred ha costruito l’estetica musicale del progetto.

“Pensieri sparsi sulla tangenziale” è il secondo album di svegliaginevra. Dieci le tracce e tante collaborazioni: quelle con M.E.R.L.O.T., cmqmartina, Zero Assoluto e Cimini.