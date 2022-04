Giornata della Terra, 7 buone azioni quotidiane per tutelarla

Il 22 aprile tutto il mondo celebra l’Earth day, la Giornata mondiale della Terra. La più grande manifestazione ambientale del Pianeta, un momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare il globo e la sua salvaguardia. L’istituzione dell’Earth day risale al 1969 in seguito al disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo dell’Union Oil a largo di Santa Barbara in California, che spinse le autorità americane a istituire un’occasione globale per portare le questioni ambientali davanti all’opinione pubblica. Uno dei principali promotori di questa giornata fu il senatore Gaylord Nelson che in occasione del disastro di Santa Barbara affermò: “Tutte le persone, a prescindere da etnia, sesso, dal proprio reddito o provenienza geografica, hanno il diritto ad un ambiente sano, equilibrato e sostenibile”.

La Giornata mondiale della Terra ha un grandissimo valore simbolico. Celebrare la Terra come la casa di tutti noi ha un fortissimo potere unificante. Ricordare di appartenere allo stesso luogo ci permette di accettare ancora di più di combattere insieme per difenderlo, difenderlo prima di tutto da noi stessi. L’umanità da sempre è divisa e combatte per la supremazia economica o militare sulla Terra; questa continua lotta per il primato non ha fatto altro che alimentare un sistema economico e di consumi che non tiene conto del necessario equilibrio che deve intercorrere tra uomo e natura. Solo l’uomo può trovare e essere la soluzione.

“La pandemia prima e ora la guerra in Ucraina ci ricordano come l’Uomo sia chiamato a ristabilire un rapporto armonico con la Natura e non far prevalere anacronistiche e insensate ragioni di dominio- dichiara il presidente di Ami, Alessandro Botti- Nel giorno della Terra dobbiamo ricordare tutti come i popoli, i governi, gli organismi internazionali siano chiamati al contrario a trovare una nuova sintonia per affrontare le reali e concrete sfide che attendono l’umanità”. L’Earth Day rappresenta una giornata di presa di coscienza, di cosa l’uomo è in grado di fare nel bene e nel male se unisce le forze.

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Ambiente Mare Italia-Ami lancia qualche spunto su come prendersene cura quotidianamente. Ecco 7 buone azioni da seguire ↓