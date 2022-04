Marco Mengoni al Concertone del Primo Maggio di Roma

Marco Mengoni è tra i protagonisti del Concertone del Primo Maggio a Roma. Il cantautore, per la prima volta nella sua carriera, è nella line up della manifestazione promossa da Cgil, Cisl e Uil che quest’anno torna in piazza San Giovanni dopo due anni.

“Il 2022 per me- scrive sui social l’artista- è un anno di prime volte e sarà anche la mia prima volta al concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni”. Quest’anno Marco debutterà a giugno negli stadi, location inedita per il 33enne che vedremo il 14 giugno a Coidropo (Villa Manin), il 19 giugno a Milano (San Siro) e il 22 giugno a Roma (Olimpico).



Prima, però, c’è il Primo Maggio: “È un palco importante, per il quale provo grande rispetto e su cui sono felice e onorato di salire in una giornata di condivisione e riflessione”.

Gli altri nomi sul palco

Finora il cast vede in lista: Coma Cose, La Rappresentante di Lista, Mr. Rain, Willie Peyote, Tommaso Paradiso, Carmen Consoli, Rovere, Rkomi, Rancore, Mecna, Ariete, Fasma, Psicologi, Mara Sattei, Mobrici, Coez e Mace con Gemitaiz, Venerus, Colapesce e Joan Thiele e gli artisti di Notre Dame De Paris.