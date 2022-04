‘Sulle Nuvole’ con Tommaso Paradiso, Barbara Ronchi e Marco Cocci tra cinema e sogni – VIDEO

L’amore, la nostalgia, il fallimento, i sogni, la paura, le emozioni forti, l’indifferenza, il riscatto e la musica. Tutto questo nel primo film di Tommaso Paradiso. Il cantautore debutta al cinema con Sulle Nuvole, in sala per tre giorni il 26, 27 e 28 aprile con Warner Bros. Pictures.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL TOMMY SUMMER TOUR 2022

La pellicola – è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Cinemaundici – racconta la storia di Nic Vega (interpretato da Marco Cocci), ha un passato di successo nella musica, con alle spalle una gloriosa carriera da cantante e una grande storia d’amore chiusa da anni. Ormai in crisi da tempo, quando realizza di aver perso tutto – fama, amici e ispirazione – Nic decide di tornare da lei, Francesca (interpretata da Barbara Ronchi), irrompendo così nella sua vita serena e felice con suo marito (interpretato da Paolo Briguglia) e i figli. Ed è grazie a lei che Nic torna a respirare, a riassaporare la passione per la musica e a rivivere emozioni che non si sono mai spente. A Francesca dedica ‘Sulle Nuvole‘ – brano di Paradiso che dà il titolo al film e contenuto nel suo primo album da solista Space Cowboy – grazie a cui ritorna in vetta alle classifiche. Nel cast anche Sergio Romano, Bettina Giovannini e tanti volti noti come Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Aiello, Max Pezzali, Franco126, Federico Russo e Gazzelle.

Abbiamo incontrato il cantautore, al suo esordio alla regia, e gli interpreti di Francesca e Nic Vega: ecco che cosa ci hanno raccontato.

L’INTERVISTA A TOMMASO PARADISO, BARBARA RONCHI E MARCO COCCI

IL TRAILER